Roma-Lecce 4-0: Riscatto capitolino, Liverani al tappeto

Grande prova di Mkhitaryan, goal e assist dell'armeno: nella prima frazione in goal anche Under. Dzeko ha poi chiuso il match nella ripresa.

Dopo la vittoria di misura in , la di Fonseca si rilancia anche in campionato grazie al successo contro il . In una giornata in cui quattro gare su dieci sono state rinviate a data da destinarsi causa coronavirus, la formazione giallorossa può guardare ritrova tre punti fondamentali.

Gran primo tempi giocato dalla Roma in quel dell'Olimpico, con Under e sopratutto Mkhitaryan decisivi. Migliore in campo proprio l'armeno, che schierato titolare a sorpresa ha messo insieme un goal e un assist permettendo ai capitolini di mettere pressione Champions all' .

Il vantaggio della Roma è arrivato con Cengiz Under, servito da Mkhitaryan dopo che questi aveva rubato palla a Petriccione: esterno a servire il turco e piattone su cui Vigorito nulla ha potuto. Ottima azione anche per il raddoppio, con Dzeko stavolta a servire l'armeno, filtrante e sinistro a botta sicura ad anticipare il portiere del Lecce.

Altre squadre

Il Lecce non si fa vedere praticamente mai dalle parti di Pau Lopez, lasciando la Roma a gestire il gioco e le occasioni, senza rischiare di vedere la partita riaperta da un momento all'altro. Fuori Pellegrini a inizio ripresa a causa di un legfero fastidio muscolare.

Ripresa che non cambia le carte in tavola, la Roma cerca l'occasione per chiudere il match e il Lecce un lampo per riaprirla. Accade la prima, con Dzeko che segna il 12esimo goal dopo la respinta sulla prima conclusione: check del VAR, niente fuorigioco e tris giallorosso.

Lecce fuori dal campo, la Roma rischia qualcosa in contropiede ma Pau Lopez non deve fare gli straordinari: il 4-0 ha la firma di Kolarov, mancino violento sul primo palo sul tocco di Carles Perez e -3 dalla Champions. In attesa di capire quando verrà recuperata la gara dell'Atalanta.

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 4-0

Marcatori: 13' Under, 37' Mkhitaryan, 69' Dzeko, 80' Kolarov

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under (61' Perez), Pellegrini (46' Kluivert), Mkhitaryan; Dzeko (82' Kalinic)

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati (83' Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione (46' Shakhov), Majer (66' Tachtsidis); Barak, Mancosu; Lapadula

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Mancini (R)

Espulsi: -