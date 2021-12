Roma-Lazio Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-LAZIO WOMEN CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Lazio Women

• Data: domenica 12 dicembre 2021

• Orario: 12:30

• Canale TV: TIMVISION

• Streaming: TIMVISION

L’undicesima giornata di Serie A femminile mette di fronte Roma e Lazio. Un derby che le due formazioni affrontano con ambizioni e prospettive totalmente diverse. La squadra di Alessandro Spugna, terza in classifica, ha nel mirino il Sassuolo e con una vittoria potrebbe insidiare la posizione delle neroverdi sul secondo gradino del podio.

Le biancocelesti invece hanno centrato contro il Verona la loro prima vittoria in campionato, mettendo fine a una striscia di ben nove sconfitte consecutive. La salvezza è l’obiettivo della Lazio, che spera di poter centrare magari prendendo 3 punti nella stracittadina.

Quello di domenica sarà il primo derby in assoluto in Serie A femminile tra Roma e Lazio, dato che fino alla scorsa stagione le biancocelesti militavano in Serie B.

Tutto su Roma-Lazio Women: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-LAZIO WOMEN

Roma-Lazio Women si giocherà domenica 12 dicembre 2021 allo Stadio Tre Fontane di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 12:30.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO WOMEN IN TV

La partita verrà trasmessa su TIMVISION. Per assistere all’incontro tra Roma e Lazio Women bisognerà dunque collegare il proprio televisore a un TIMVISION BOX.

ROMA-LAZIO WOMEN IN DIRETTA STREAMING

Il derby capitolino tra Roma e Lazio Women si può vedere anche in streaming collegandosi con un pc o un notebook al sito internet di TIMVISION o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO WOMEN

Recuperate diverse calciatrici risultate positive ai tamponi nelle ultime settimane, Spugna per il derby ha a disposizione l’intera rosa. Il tecnico romanista si affida al consueto 3-1-4-2 con Swaby, Linari e Pettenuzzo di fronte a Ceasar tra i pali. Serturini e Andressa guidano il centrocampo affiancate da Vigliucci e Ciccotti, Giuliano e Lazaro riferimenti offensivi.

Catini risponde con il 4-2-3-1. Ohrstrom in porta, Pittaccio e Heroum terzini, Fordos e Falloni centrali di difesa. A centrocampo Castiello e Di Giammarino agiscono dietro a Labate, Martin Santamaria e Chukwudi, Vicentin unica punta.

ROMA (3-1-4-2): Ceasar; Swaby, Linari, Pettenuzzo; Vigliucci, Serturini, Andressa, Ciccotti; Giugliano, Lazaro. All. Spugna.

LAZIO WOMEN (4-2-3-1): Ohrstorm; Pittaccio, Fordos, Falloni, Heroum; Castiello, Di Giammarino; Labate, Martin Santamaria, Chukwudi; Vicentin. All.Catini