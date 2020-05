Il calcio si prepara in vista di una possibile ripresa delle competizioni: dopo la conferma di , e anche e potranno riprendere con gli allenamenti individuali. Il via libera è arrivato infatti dall'ordinanza della Regione.

Questo il comunicato che permetterà alle due società capitoline di riprendere le sessioni di allenamento con i dovuti protocolli a partire dal 6 maggio :

"E' consentito, l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".