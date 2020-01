Roma-Lazio, Luis Alberto furioso in panchina dopo la sostituzione

Luis Alberto non prende bene il cambio durante il derby. Inzaghi smorza il caso: "Si toccava la gamba già a inizio ripresa".

Non è stato un gran - per Luis Alberto. Anzi. Tanti errori, poca brillantezza, pochissime idee. E pure un episodio controverso a una ventina di minuti dalla fine, quando Inzaghi ha deciso di sostituirlo per far entrare Patric al suo posto.

Appena sedutosi in panchina, il trequartista spagnolo non ha fatto nulla per nascondere la propria rabbia. Ha discusso vivacemente con chi era seduto accanto a lui e gettato uno dei parastinchi a terra.

😳 Luis Alberto was NOT very happy about being substituted pic.twitter.com/t1mY48eQbA — Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) January 26, 2020

Al termine del match, in ogni caso, Simone Inzaghi ha provato a smorzare l'episodio ai microfoni di 'Sky Sport':