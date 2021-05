Roma-Lazio, Inzaghi alla vigilia del Derby: "Chiederò umiltà"

Il tecnico ha parlato in vista della stracittadina, essenziale per inseguire il quarto posto: "Rimpianti per il girone d'andata? Senz'altro".

La vittoria all'ultimo secondo contro il Parma tiene la Lazio in lotta per la Champions League. Un quarto posto difficile, ma non ancora sfumato viste le tre gare ancora da disputare. Una di queste, sabato 15 maggio, sarà la più attesa dai tifosi, il Derby contro la Roma.

Il team Inzaghi dovrà battere a tutti i costi la Roma per sperare ancora nella Champions, mentre i giallorossi sono ormai esclusi da Europa League e quarto posto, in lotta solamente per il settimo posto e la Conference League, al pari del Sassuolo di De Zerbi.

Alla vigilia del Derby, Inzaghi ha parlato così:

"Domani sarà una gara particolare e sentita, chiederò ai ragazzi di avere l'umiltà e la determinazione avuta nell'ottimo girone di ritorno, che ci ha permesso a tre giornate dalla fine di giocarci ancora un posto in Champions".

Dalle prossime settimane, Inzaghi avrà come rivale cittadino Josè Mourinho:

"Ci penseremo poi. Il palmares di Josè parla chiaro, sarà un valore aggiunto per la Roma, ma posso dire che noi dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, poi vedremo tra 10 giorni".

La Lazio ha perso parecchi punti per strada:

"Rimpianti per il girone d'andata? Senz'altro, nello stesso tempo penso anche alle difficoltà avute, alle energie in Champions che ci sono state portate via".

Il passato è passato. Ora il presente dice Derby, Roma, tra quarto e sesto posto in classifica.