Roma-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida la Lazio nel derby capitolino della 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca, 4ª forza del campionato di assieme all' , vittoriosa nell'anticipo, prova a sbarrare la strada alla di Simone Inzaghi, 3ª e reduce da 11 vittorie consecutive, nel Derby capitolino della 21ª giornata di campionato. I giallorossi hanno 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, i biancocelesti ben 45, con un cammino di 14 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, e devono ancora recuperare la gara contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 75 precedenti in Serie A fra le due squadre che hanno visto la Roma come formazione di casa, il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 32, a fronte di 29 successi della Lupa e di 14 vittorie dell'Aquila. L'ultimo successo biancoceleste risale al 21 aprile 2017, con un 1-3 determinato da una doppietta di Keita e da un goal di Basta, mentre nelle ultime 2 stagioni la Roma ha sempre vinto la stracittadina casalinga.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Il Derby capitolino non ha eguali in Europa per i suoi toni agonistici molto elevati: sono ben 24 le espulsioni arrivate nella partita negli anni 2000, almeno 2 in più di qualsiasi altra sfida nei 5 top campionati del Vecchio Continente. Se dovesse vincere anche il Derby, la Lazio arriverebbe a 12 vittorie di fila in Serie A: tutte le volte che una squadra c'è riuscita, ovvero l' nel 2006/07 e la nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, ha poi vinto lo Scudetto a fine stagione.

La Lupa ha ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare di campionato, mentre è stata eliminata in settimana dalla Coppa ad opera della Juventus e primeggia fra le 20 squadre del massimo campionato per aver subito in media meno tiri in porta di tutte le altre, appena 11,1 a partita.

Edin Dzeko è il bomber della Roma con 8 reti, e in caso di goal nel Derby raggiungerebbe Dino Da Costa all'8° posto della classifica all-time per marcature in Serie A (71), mentre Ciro Immobile, autore di ben 23 centri in 19 partite, è il capocannoniere della Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Lazio

Roma-Lazio Data: 26 gennaio 2020

26 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-LAZIO

Il Derby Roma-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 26 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della stracittadina romana, che sarà diretta dal signor Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 152° Derby capitolino nella storia della Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il Derby Roma-Lazio, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della sfida sarà affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Al termine della gara sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby Roma-Lazio anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

ROMA-LAZIO IN DIRETTA SU GOAL

Tifosi e appassionati avranno anche la possibilità di seguire il Derby Roma-Lazio in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito troveranno infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, dal prepartita con le formazioni ufficiali al fischio finale. Terminato il match potranno inoltre leggere le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due allenatori e dai protagonisti in campo.

Fonseca pensa ad alcune novità di formazione in vista del derby per quanto riguarda la difesa e la trequarti. Davanti al portiere Pau López, infatti, sulla destra Santon potrebbe essere preferito a Spinazzola, con il rientro di Kolarov sulla fascia sinistra dopo la squalifica e la conferma al centro per la coppia centrale composta da Mancini e Smalling. In mediana, k.o. Diawara, sarà Veretout ad affiancare Cristante. Dal turno di stop rientra anche Florenzi, che tuttavia potrebbe essere preferito a Kluivert e giocare avanzato sulla trequarti accanto ad Under e Lorenzo Pellegrini. I tre supporteranno Dzeko, che agirà da centravanti. Out per infortunio anche Zaniolo, Mkhitaryan e Zappacosta.

Meno problemi per Simone Inzaghi, che dovrebbe poter mandare in campo la Lazio in formazione tipo con il classico 3-5-2. Davanti, superati i problemi fisici, si rivedrà dal 1' Correa in coppia con Immobile. A centrocampo Lazzari e Lulic presidieranno le due fasce, Lucas Leiva sarà il regista e Milinkovic-Savic e Luis Alberto agiranno da mezzali. In porta ci sarà Strakosha, che stringerà i denti nonostante un problema al gomito lamentato in . Davanti a lui una linea a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Lo. Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

LAZIO (3-5-2-): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.