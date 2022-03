Roma-Lazio, Pellegrini e Zaniolo ci saranno: niente ammonizione

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo giocheranno il Derby contro la Lazio. Diffidati, il giocatore di Mourinho non sono stati ammoniti nella sfida contro l'Udinese del 29esimo turno dal direttore di gara Di Bello e per questo motivo potranno essere a disposizione del tecnico lusitano per l'imminente stracittadina della prossima giornata.

In vista del Derby, occhi anche sui giocatori di Sarri: la Lazio sarà impegnata nel posticipo del lunedì contro il Venezia, con tre diffidati che dovranno fare attenzione ad essere a non essere ammoniti.

L'articolo prosegue qui sotto

Trattasi di Luiz Felipe, presumibilmente titolare contro i lagunari, e di Pedro e Zaccagni, che si alterneranno sulla fascia durante la sfida che chiuderà la 29esima giornata di Serie A.

Per la Roma una buona notizia, nellagiornata di Udine. La squadra giallorossa si presenterà al Derby con due uomini fondamentali, reduci alla pari dei compagni dal pari in terra friulana per mano di Molina, in un match che ha visto i soli Ibanez e Afena-Gyan, subentrato nella ripresa, ammoniti.

Tra l'altro è stato proprio Pellegrini a segnare su calcio di rigore la rete che ha permesso alla Roma di pareggiare nel finale la sfida contro l'Udinese, spazzando via l'ultimo penalty sbagliato contro la Juventus due mesi fa. Un modo in più per presentarsi al meglio alla gara più attesa dell'inverno.