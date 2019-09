Roma, l'annuncio di Mkhitaryan funziona: aiuta a ritrovare un bambino scomparso

Henrikh Mkhitaryan ha esordito con la con un goal contro il e nel giro di pochi giorni si è anche trovato un coro dedicato che è già diventato virale. Ma il suo acquisto non ha aiutato soltanto i giallorossi.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Per tutta l'estate il profilo twitter in inglese della Roma ha accompagnato gli annunci dei nuovi acquisti con altri annunci, quelli di bambini scomparsi per tutto il mondo. Al fianco delle immagini del giocatore appena acquistato dalla società, scorrevano foto di bambini di cui non si hanno più traccia.

Uno in particolare, mostrato nel video di presentazione dell'armeno, è stato ritrovato e lo ha annunciato la Roma stessa su Twitter.

🛑Brilliant news!



A 13-year-old Kenyan boy featured in the #ASRoma announcement video for @HenrikhMkh has been found safe & reunited with his family.



The club partnered with the amazing @missingchild_ke in July to raise awareness about cases of children missing in Kenya🛑 pic.twitter.com/MMQExRGj5a