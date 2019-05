Roma, la svolta con Mirante tra i pali: ha già fatto meglio di Olsen con un terzo delle partite

Antonio Mirante ha preso la titolarità tra i pali della Roma e ha già fatto meglio di Olsen: 5 clean sheet contro 4, con un terzo delle presenze.

Da quando la ha messo Antonio Mirante tra i pali, ha cambiato passo. Lo dicono anzitutto i numeri, lo confermano le prestazioni: anche contro la il classe 1983 è stato decisivo con diverse parate nel primo tempo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'estremo difensore ex e ha preso la titolarità lo scorso 3 aprile contro la dopo aver già giocato due partite contro e Bologna tra novembre e gennaio. In totale ha già accumulato 5 'clean sheet' in 9 presenze.

Con quello di stasera contro i bianconeri, Mirante ha addirittura superato il totale di partite a reti inviolate del suo concorrente e collega Robin Olsen: in 27 presenze, il triplo di quelle di Mirante, lo svedese è riuscito a non prendere goal in soltanto in 4 occasioni.

Grazie a una porta più sicura, anche il rendimento della Roma è impennato: 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate di campionato, con quattro clean sheet in questo intervallo di partite.

L'articolo prosegue qui sotto

Mirante si è preso la scena meritandosi i complimenti dei compagni per aver tenuto a galla la squadra prima dell'uno-due targato Florenzi-Dzeko. Queste le sue parole a 'Sky Sport'.

"Questa vittoria ci fa ritrovare la fiducia dopo il pari di Genova che aveva complicato il nostro cammino. Io titolare la prossima stagione? So bene qual è il mio ruolo, le cose sono cambiate col passare delle partite ed è sempre bello giocare. Ho sempre lavorato pensando come se dovessi essere chiamato in causa e ringrazio il preparatore, non ho intenzione di svaccare qui".

Numeri che testimoniano l'ottimo lavoro che sta svolgendo Ranieri, ma anche la grande sicurezza ritrovata grazie a Mirante, che per la terza volta consecutiva in casa ha chiuso senza goal subiti.

Una striscia così lunga non capitava alla Roma dal novembre 2014, quando era arrivata a 6 partite interne senza subire goal. Dopo quattro anni e mezzo la Roma ha blindato di nuovo la porta, grazie ad Antonio Mirante. Secondo con Di Francesco, titolare e decisivo con Ranieri.