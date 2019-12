Roma, la 'rinascita' di Florenzi: titolare e abbracciato da tutti i compagni

Alessandro Florenzi torna a giocare titolare in campionato, dopo un periodo che lo ha visto ai margini del progetto di Paulo Fonseca. Tutti i compagni di squadra lo hanno sostenuto, facendo capire di voler il Capitano sempre in campo.

Il laterale della Nazionale ha giocato un'ottima partita contro la , fornendo anche l'assist del terzo goal a Mkhitaryan. E proprio in questo momento è stato abbracciato da tutti i compagni di squadra, che gli hanno dimostrato affetto e stima.

Nicolò Zaniolo, ad esempio, ha voluto subito dedicare un post su Instagram ad Alessandro Florenzi al termine della partita.

Ma anche Paulo Fonseca, a 'Sky Sport', ha dimostrato di non avere pregiudizi verso Florenzi, anche se fino a questo momento gli aveva preferito altri giocatori.

"Florenzi ha giocato molto bene oggi. Come ho detto sempre è un grande professionista, è un’opzione per me come tutti gli altri. Come si può vedere io non ho nessun problema con lui".