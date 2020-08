Roma, la proposta dello United per 'lasciare' Smalling: 300mila euro a partita

Smalling, in attesa dell'ufficialità, farà ritorno al Manchester United. La Roma ha infatti declinato l'ultima proposta del club inglese.

Chris Smalling al netto di sorprese dell'ultimo minuto non giocherà più con la , almeno per l' che si appresta a ricominciare. Poi non è escluso che le due società discutano un nuovo trasferimento per la prossima stagione.

Ma intanto l'accordo per l'allungamento del prestito non è arrivato. Il motivo? Le alte richieste del . Secondo quanto riportato da 'Repubblica', il club inglese infatti ha fatto una proposta alla Roma.

Per lasciare Smalling a disposizione di Paulo Fonseca avrebbe chiesto 300mila euro a partita, offerta prontamente rifiutata dalla Roma.

L'unico altro modo che la Roma aveva per puntare ancora su Smalling era quello di pagare l'intero ammontare del costo pattuito per il riscatto del prestito, ovvero 20 milioni di euro. Ma al momento non c'è niente da fare...