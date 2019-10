Roma, Kolarov pronto a rinnovare: può chiudere la carriera in giallorosso

In scadenza a giugno, Kolarov è pronto a prolungare il suo contratto con la Roma di un anno con opzione per il 2022: poi il possibile addio al calcio.

Una città in cui si sente a casa e nella quale ora potrebbe anche decidere di chiudere la propria carriera da calciatore. Aleksandar Kolarov a ha trascorso gran parte della propria vita professionale, visti i tre anni passati a indossare la maglia della prima e i due anni e mezzo con indosso quella della Roma ora.

E proprio con la casacca giallorossa addosso il serbo potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo, vista la voglia da parte del club capitolino di rinnovargli l'attuale contratto in scadenza nel 2020.

Una trattativa che la Roma porta avanti dall'ultima estate e che ora pare aver incontrato anche il gradimento del terzino, come riportato dal 'Corriere dello Sport'. Kolarov sembra infatti intenzionato a porre la firma su un prolungamento del contratto per un altro anno, con opzione per il 2022 (quando avrà 35 anni).

In questo modo il serbo potrebbe chiudere la propria carriera alla Roma e quindi all'estero, come da sua volontà. Al termine dell'amichevole vinta contro il due giorni fa, il terzino ha infatti rivelato di non aver alcuna intenzione di tornare in patria per terminare la propria carriera.

"Ho intenzione di finire la mia carriera all’estero".

Quell'estero che al momento è rappresentato dall' e in particolare dalla Roma, dove Kolarov si sente ancora un giocatore importante. In campo e fuori, anche se le offerte da e non mancano di certo.