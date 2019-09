Roma, Kluivert molto duro: "I razzisti dovrebbero andare in prigione"

L'esterno d'attacco della Roma, Justin Kluivert, è anche d'accordo con la proposta di togliere l'anonimato sui social: "Spero che accada".

Un Justin Kluivert molto duro quello che si è presentato davanti ai microfoni di 'Sky Sports Uk' per parlare del tema razzismo. L'attaccante della non ha infatti riservato critiche a chi discrimina per via del colore della pelle.

Secondo il giovane olandese i razzisti andrebbero infatti messi in prigione. Un'affermazione eclatante che punta però a smuovere qualcosa nel mondo del calcio, e non solo.

"La gente che fa questi cori e post sui social forse dovrebbe andare in prigione. Deve finire, ma non sta a me, non sono così forte da sistemarlo da solo".

Kluivert si è poi anche detto favorevole alla possibilità di togliere l'anonimato sui social network. Secondo il giocatore giallorosso chiunque dovrebbe infatti rispondere in prima persona delle proprie affermazioni.

"Spero che accada. Così si potrà sempre vedere chi scrive e pubblica qualcosa".

Queste le due soluzioni offerte dall'ex per provare a dare un freno al razzismo. Una lotta che il mondo del calcio dovrà però combattere con compattezza.