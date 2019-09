Roma, Karsdorp contestato al Feyenoord: "Devono lasciare in pace la mia famiglia"

Il terzino, ancora di proprietà della Roma, avrebbe ricevuto minacce: "Non lo accetto, a me possono dire tutto ma lascino in pace la mia famiglia".

Doveva essere la stagione del rilancio, invece il ritorno al per Karsdorp si sta trasformando in un incubo tra liti con l'allenatore Stam e minacce da parte dei tifosi.

Il terzino, ancora di proprietà della , intervistato da 'VTBL' è esploso chiedendo maggiore rispetto soprattutto per la sua famiglia dopo la sconfitta contro i Glasgow.

“I fischi li posso anche capire. Se perdi capisco la delusione dei tifosi e capisco che si punti il dito su di me. Ma i messaggi in posta con minacce non li accetto. Farebbero molto meglio a venire agli allenamenti e a dirmelo in faccia. Questa gente deve lasciare in pace la mia famiglia”.

Il ritorno in , insomma, non sta andando come Karsdorp sognava questa estate quando ha deciso di lasciare Roma dopo una sola stagione.

“Su di me possono dire tutto, ma non su la mia famiglia. Io spero che questa storia finisca. Sono tornato perché lo volevo tanto. Volevo indossare la maglia del Feyenoord. Sono veramente a terra".

I compagni, ovviamente, si sono stretti subito intorno a Karsdorp come dimostrano le parole di Botteghin.