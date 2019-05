Roma-Juventus, ultima chiamata Champions: giallorossi costretti a vincere

La Roma deve battere la Juventus nel posticipo per sperare ancora di qualificarsi alla prossima Champions League, Ranieri recupera De Rossi.

E' davvero l'ultima chiamata Champions per la che, nel posticipo contro la , deve assolutamente vincere per tenere il passo dell' e continuare a sperare.

I giallorossi attualmente sono a -6 dagli orobici e dunque anche un pareggio servirebbe a poco dopo la vittoria ottenuta dalla squadra di Gasperini nell'anticipo contro il e in vista di - .

Ranieri per l'occasione recupera tutti gli infortunati e in particolare il capitano De Rossi, il cui impiego dal 1' però non è ancora certo. Se non dovesse farcela sarà Nzonzi ad affiancare Cristante.

Dietro l'unica punta Dzeko agiranno El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini mentre Kluivert si gioca l'altra maglia con Zaniolo. Recuperato anche Florenzi che farà il terzino destro.

La Juventus, già campione d' da settimane, non ha più nulla da chiedere al campionato ma occhio alla fame di Cristiano Ronaldo che cerca goal per scalare la classifica marcatori e tentare la difficile rimonta su Quagliarella.

Allegri alla vigilia ha perso anche Bonucci, neppure convocato, ma recupera Emre Can e Dybala che saranno entrambi titolari. In difesa accanto a Chiellini ci sarà Barzagli.

Ballottaggio sulle fasce in difesa dove De Sciglio e Spinazzola sono favoriti su Cancelo e Alex Sandro. Out anche Kean per influenza e Bernardeschi per squalifica.

Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.