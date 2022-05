Roma-Juventus Primavera dove vederla: Sportitalia o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-JUVENTUS PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Juventus Primavera

Roma-Juventus Primavera Data: 27 maggio 2022

27 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre)

Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre) Streaming: Sportitalia

Il campionato Primavera 1 è giunto al penultimo atto della sua fase finale, con Roma-Juventus Primavera tra le due partite in programma.

La Roma ha dominato in lungo e in largo il campionato. La formazione allenata da Alberto De Rossi ha chiuso la regular season al primo posto a quota 71 punti, con 7 lunghezze di vantaggio sull’Inter seconda e 10 sul Cagliari terzo.

La Juventus è arrivata a questo appuntamento dopo aver battuto per 2-1 l’Atalanta nel turno precedente. Di cerri il goal decisivo, dopo il vantaggio bianconero con Mbangula e il pareggio atalantino ad opera di Cisse.

In questa pagina troverete questo e molto altro su Roma-Juventus Primavera: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-JUVENTUS PRIMAVERA

La sfida tra Roma e Juventus Primavera è in programma per venerdì 27 maggio 2022, allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS PRIMAVERA IN TV

Il match verrà trasmesso da Sportitalia, che detiene i diritti del campionato Primavera 1. Basterà sintonizzarsi dalla tv sul canale numero 60 del digitale terrestre o scaricare l'app sulla propria smart tv.

ROMA-JUVENTUS PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING

Con Sportitalia, è possibile assistere alle partite come quella in questione anche in streaming. Si può accedere al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricare l’app per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS PRIMAVERA

ROMA (4-3-3): Mastrantonio; Louakima, Vicario, Feratovic, Rocchetti; Oliveras, Di Bartolo, Pagano; Cherubini, Satriano, Cassano. All. De Rossi

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia; Iling-Junior; Mbangula, Chibozo. All. Bonatti