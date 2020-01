Roma-Juventus, Higuain in dubbio: affaticamento muscolare, ma c'è ottimismo

Leggero problema alla coscia sinistra per l'argentino a pochi giorni dal big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus.

La viaggia spedita verso il prossimo impegno di campionato. Domenica, alle 20.45, i campioni d' in carica faranno tappa a per affrontare la compagine giallorossa. Dunque, lavori in corso alla Continassa. Con, però, le condizioni di Gonzalo Higuain da valutare. Proprio come spiegato dal bollettino giornaliero pubblicato dal club bianconero sul sito ufficiale.

"Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra".

Problema, tuttavia, che in casa non preoccupa. In quanto il Pipita, seppur non al 100 per cento della condizione, alla prossima trasferta dovrebbe partecipare regolarmente quantomeno partendo dalla panchina. Quindi, al momento, la coppia favorita in chiave titolari resta quella formata da Cristiano Ronaldo e Dybala.

Autore di 27 presenze e 7 goal stagionali, l'ultimo rifilato nell'ultima partita al , Higuain sfrutterà gli ultimi due allenamenti della settimana per smaltire una noia di poco. Missione chiara: vietato mancare.