Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Florenzi e Ramsey titolari

Niente difesa a tre per la Roma: Cetin va in panchina, Florenzi gioca. Nella Juventus c'è Ramsey dietro alla coppia d'attacco Dybala-Ronaldo.

Le formazioni ufficiali di - :

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Niente difesa a tre per la Roma, che gioca a 4 dietro con la presenza di Florenzi sull'out destro. Cetin parte dunque dalla panchina. Sulla trequarti, sono Zaniolo, Pellegrini e Perotti a sostenere la punta più avanzata Dzeko. Formazione identica a quella scesa in campo contro il .

Anche la Juventus conferma l'undici visto contro il , lascia in soffitta il tridente e risponde con Dybala e Ronaldo in attacco. Parte dalla panchina invece Higuain, non al meglio negli scorsi giorni. Demiral fa ancora coppia con Bonucci, in mezzo al campo confermato Rabiot, con Ramsey dietro le punte.

