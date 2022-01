Roma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Juventus

• Data: domenica 9 gennaio 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

All’Olimpico va in scena la seconda gara del girone di ritorno, che mette di fronte Roma e Juventus. La squadra di Mourinho è reduce dal ko di San Siro contro il Milan e pare aver ormai detto addio alle velleità di corsa per il quarto posto. La Juventus ha invece pareggiato contro il Napoli in casa e arriva a Roma puntando ad altri 3 punti per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 17 ottobre 2021, quando i bianconeri seppero imporsi per 1-0 con una rete di Cuadrado. Partita terminata tra le polemiche per un goal annullato a Tammy Abraham per un precedente fallo da rigore, fallito poi da Veretout.

All’Olimpico invece l’ultimo Roma-Juventus si è giocato il 27 settembre 2020 ed è terminato 2-2, con doppietta di Veretout e reti juventine di Cristiano Ronaldo e Adrien Rabiot. Tutto su Roma-Juventus: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus si giocherà domenica 9 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma: fischio d’inizio previsto alle ore 18:30.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS IN TV

La sfida tra Roma e Juventus verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla è necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma e scaricare la relativa app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o si ricorrere a dispositivi come Amazon FIrestick e Google Chromecast.

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Roma-Juventus è visibile in streaming sempre grazie a DAZN. Basterà collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su Goal. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

Con l'assenza per squalifica di Karsdorp, il rebus per Mourinho ruota intorno al ruolo di esterno destro che potrebbe essere ricoperto da Ibanez in un 4-2-3-1. Alle spalle di Abraham spazio a Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

Allegri si affida invece al 4-3-3, puntando sostanzialmente sull'undici titolare che ha affrontato il Napoli all'Allianz con una sola novità per reparto: De Sciglio in difesa, Bentancur a centrocampo e Dybala in attacco.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Chiesa. All. Allegri.