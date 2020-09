Roma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Primo big-match per la Juventus di Pirlo, ospite della Roma all'Olimpico: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv

Primo vero esame per la Juventus di Pirlo che, dopo la bella vittoria al debutto ufficiale contro la , fa visita alla Roma nel posticipo domenicale della seconda giornata di .

I bianconeri hanno vinto 3-0 nella sfida di domenica scorsa contro i blucerchiati grazie al primo goal di Kulusevski, alla rete di Bonucci ed al solito Cristiano Ronaldo.

La Roma invece è reduce dal pasticcio di dove i giallorossi hanno rimediato uno 0-3 a tavolino per aver inserito erroneamente Diawara nella lista dei giocatori Under 22, mentre sul campo era finita 0-0.

Altre squadre

L'uomo più atteso della gara è sicuramente Edin Dzeko, numero 9 e capitano della Roma che fino a qualche giorno fa sembrava destinato a trasferirsi proprio alla Juventus prima che i bianconeri dirottassero improvvisamente su Morata.

Tutto su Roma-Juventus: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus, il posticipo domenicale nel secondo turno del campionato di Serie A, si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45

La sfida che vedrà protagoniste Roma e Juventus verrà trasmessa in diretta ed esclusiva dall’emittente satellitare Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati di Sky potranno inoltre seguire Roma-Juventus anche in diretta attraverso Sky Go, su dispositivi come pc e notebook, o arconte smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app creata per i sitemi iOS ed Android.

Una seconda opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demandi di Sky che offre la visione in streaming di diversi eventi proposti dall’emittente satellitare, acquistando il pacchetto dedicato.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Roma-Juventus in o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un sono tante della gara: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio aggiornandovi con le notizie relative al match e con tutte le novità di formazione, per poi raccontarvi tutte le fasi salienti della gara fino al triplice fischio finale.

Fonseca ritrova Dzeko in attacco e dovrebbe lanciare dal 1' in difesa il nuovo acquisto Kumbulla al posto di Cristante. Confermato il resto della squadra con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni, Diawara e Veretout a centrocampo. Dietro al bosniaco agiranno Mkhitaryan e Pedro. Verso la panchina Lorenzo Pellegrini.

Pirlo recupera Dybala che però partirà dalla panchina così come Morata, in attacco quindi fiducia a Kulusevski in coppia con Cristiano Ronaldo. Per il resto McKennie è ancora favorito su Arthur e Bentancur per un posto a centrocampo, così come Frabotta su De Sciglio per il ruolo di vice Alex Sandro. Nessuna novità anche in difesa dove agiranno ancora Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo.