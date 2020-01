Roma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida la Juventus nel posticipo serale della 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 19ª giornata di , ultima del girone di andata, si chiude con il big match dell'Olimpico fra la di Paulo Fonseca e la di Maurizio Sarri. Dopo il pareggio dell' nell'anticipo contro l' , i bianconeri hanno la possibilità di laurearsi campioni d'inverno in solitaria battendo i giallorossi.

I giallorossi sono quarti in classifica con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre i piemontesi hanno ora una lunghezza di ritardo dai nerazzurri a quota 45, con un cammino di 14 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Negli 85 precedenti in Serie A giocati in casa della Lupa, quest'ultima è in vantaggio sul piano statistico con un bilancio di 32 successi, 28 pareggi e 25 affermazioni della Vecchia Signora. La Roma in particolare si è aggiudicata la sfida dello scorso campionato con un 2-0 targato Florenzi e Dzeko, mentre i bianconeri non vanno a segno da due partite all'Olimpico contro i giallorossi.

Edin Dzeko, che ha segnato 2 goal in carriera alla Juventus con la maglia della Roma allo Stadio Olimpico, è il bomber della Lupa con 7 centri stagionali in campionato, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Juventus con 13 reti.

La Roma ha ottenuto un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta con il nelle ultime 4 giornate, la Juventus invece è reduce da una sconfitta con la e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Juventus

Roma-Juventus Data: 12 gennaio 2020

12 gennaio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus si disputerà la sera di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 171° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie A.

Il posticipo domenicale Roma-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai protagonisti sul campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Roma-Juventus in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che dà la possibilità di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Fonseca si affiderà come di consueto a Dzeko come centravanti. Alle spalle del bosniaco, sulla trequarti, non ci sarà Mkhitaryan, fermato da una lesione muscolare. La sua assenza si aggiunge a quelle di Kluivert e Pastore, mentre recupera Zaniolo, che partirà regolarmente dal 1' accanto a Lorenzo Pellegrini e Perotti dopo la contusione alla gamba sinistra rimediata con il Torino. È tornato in gruppo anche Cristante, ma in mediana dovrebbero agire ancora una volta Diawara e Veretout. Non convocato Fazio, al centro della difesa giocheranno Mancini e Smalling, mentre a destra Florenzi è favorito su Spinazzola e a sinistra agirà Kolarov. In porta ci sarà Pau López. Convocato anche Bruno Peres.

Sarri recupera Higuain, che superati i problemi fisici sarà regolarmente a disposizione per il big match. Il 'Pipita' tuttavia dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio al tandem d'attacco composto da Dybala e Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle sulla trequarti potrebbe essere confermato il gallese Ramsey, così come il francese Rabiot come mezzala destra accanto a Pjanic e Matuidi, considerato che Bentancur sarà ancora fuori per squalifica. Al centro della difesa Demiral resta in vantaggio su De Ligt, pur in recupero da un affaticamento muscolare. I terzini saranno Cuadrado e Alex Sandro e fra i pali agirà Szczesny.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.