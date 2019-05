Roma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida la Juventus nel big match della 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La domenica della 36ª giornata di si chiude con il big match fra la di Claudio Ranieri e la di Massimiliano Allegri. Se la Vecchia Signora si è già laureata da tempo Campione d' per l'ottavo anno consecutivo, la sfida è molto importante per i capitolini, che si giocano le loro residue speranze di qualificarsi alla prossima .

In classifica i bianconeri guardano tutti dall'alto verso il basso con 89 punti, mentre i giallorossi, dopo le vittorie negli anticipi di e , si trovano al 6° posto a quota 59 e hanno bisogno di un successo per riagganciare i rossoneri, nei confronti dei quali sono tuttavia in svantaggio negli scontri diretti, e mantenersi in scia della Dea e dell' , attualmente al 3° e al 4° posto in graduatoria.

Recuperi importanti per Ranieri, che nel momento decisivo della stagione ritrova capitan De Rossi: il centrocampista dovrebbe affiancare in mediana Cristante. In attacco Dzeko sarà la prima punta, mentre sulla trequarti Lorenzo Pellegrini dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Kluivert. Allegri perde invece Bonucci per una contusione alla caviglia e si affiderà all'esperienza di Barzagli in difesa, mentre ritrova Emre Can a centrocampo e Dybala in attacco. Assente per squalifica Bernardeschi. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-JUVENTUS: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Roma-Juventus DATA 12 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Olimpico, Roma ARBITRO Davide Massa TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus è in programma la sera di domenica 12 maggio 2019 alle ore 20.30 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva il big match della 36ª giornata di Serie A Roma-Juventus, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Roma-Juventus anche in diretta , collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

ROMA-JUVENTUS IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Roma-Juventus anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, fin da prima del fischio d'inizio avranno gli aggiornamenti live della partita minuto per minuto, e una volta terminato il match troveranno la cronaca e le pagelle, oltre alle dichiarazioni più importanti rilasciate a caldo dai due mister e dai giocatori in campo.

Buone notizie per Ranieri, che ritrova a disposizione tutti i componenti della rosa per l'importante sfida contro la Juventus. Tornano infatti dopo i rispettivi infortuni Santon, De Rossi, Florenzi e Perotti. Il capitano potrebbe riprendersi il posto da titolare in mediana: è in ballottaggio con il francese Nzonzi per far coppia con Cristante. Davanti Dzeko sarà il terminale offensivo, mentre Kluivert è in vantaggio su Zaniolo per completare il trio dei trequartisti con Pellegrini ed El Shaarawy. In difesa, davanti a Mirante, Florenzi e Kolarov saranno i due terzini, con al centro la coppia Fazio-Manolas.

Allegri continua a dover fare i conti con i tanti infortuni nella rosa: il tecnico livornese perde alla vigilia della sfida con la Roma anche Bonucci in difesa, vittima di una contusione alla caviglia destra in allenamento. Al suo posto, davanti a Szczesny, al centro del reparto arretrato, con Chiellini si rivedrà Barzagli, mentre De Sciglio e Spinazzola dovrebbero agire da esterni bassi. Recuperati Emre Can in mediana e Dybala in attacco. Il tedesco affiancherà Pjanic e Matuidi a centrocampo, mentre 'La Joya' agirà al centro del tridente offensivo con Cuadrado e Cristiano Ronaldo ai suoi lati. Bernardeschi è squalificato, mentre i vari Perin, Rugani, Khedira, Douglas Costa e Mandzukic non saranno della partita.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.