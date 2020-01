Roma-Juventus, De Ligt c'è: prestazione positiva

Entrato al posto dell'infortunato Demiral, De Ligt in Roma-Juventus ha proposto un contributo sicuro: condizione atletica in crescendo.

Non sorprende che Matthijs De Ligt faccia la differenza. Anzi, dovrebbe rappresentare la normalità considerando l'investimento messo a segno dalla per assicurarsi il difensore più caro della storia della serie A. Eppure, però, ultimamente i dubbi non sono mancati. Vuoi per le ultime sei panchine consecutive, vuoi per l'ascesa di Merih Demiral, fresco di primo goal in bianconero trovato all'Olimpico.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E proprio l'infortunio del turco in Roma-Juve, uscito al 18', ha consentito all'olandese di rientrare e, dunque, di mettere in mostra tutte le potenzialità di un autentico predestinato. Perché, indubbiamente, l'ex appartiene a questa categoria. E, d'altro canto, contro i giallorossi si è visto molto di buono da parte del difensore juventino, bravo a comprendere immediatamente usi e costumi della gara.

Buone letture nell'uno contro uno e, soprattutto, un intervento provvidenziale nel finale vitale per il successo esterno della Signora. Il tutto, come se non bastasse, annullando pressoché interamente un cliente scomodo come Dzeko. Insomma, Madama - seppur con una ripresa gestita non in maniera ottimale - può guardare il bicchiere mezzo pieno.

E se laurearsi campione d'inverno può significare tutto e niente, Sarri può godersi soprattutto gli apporti dei singoli. Compreso, ovviamente, quello di De Ligt. Out negli ultimi tempi per degli acciacchi alla spalla e al pube.

Ora, la prova del nove: mercoledì in Coppa . Una sfida in cui De Ligt partirà tra i titolari per perfezionare una condizione atletica in forte ascesa. Notizia, questa, estremamente positiva per la Juventus in vista dei mesi caldi della stagione.