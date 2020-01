Roma-Juventus, i convocati: out Khedira e Chiellini, Bentancur squalificato

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Roma-Juventus: out i lungodegenti Chiellini e Khedira. Bentancur fuori per squalifica.

Imminente turno di campionato delicato per la , impegnata in trasferta domani sera nel posticipo contro la . Da una parte, i padroni di casa, chiamati a risollevarsi dopo la brutta sconfitta interna con il . Dall'altra, invece, i campioni d' alle prese con il duello a distanza con l' la lotta scudetto.

Maurizio Sarri per la trasferta capitolina può fare affidamento su tutta la rosa, eccezion fatta per i lungodegenti Chiellini e Khedira, alle prese entrambi con un lavoro specifico per il rientro in campo. Ancora convocato Pjaca che, comunque, dovrebbe salutare i campioni d'Italia nella sessione corrente con la formula del prestito.

Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-1-2. Spazio, dunque, ai ballottaggi. Con in difesa Demiral favorito su De Ligt, non ancora al top della condizione. A centrocampo, senza lo squalificato Bentancur, nel ruolo di mezz'ala destra Rabiot dovrebbe spuntarla su Emre Can. Mentre Ramsey agirà lle spalle di Dybala e Ronaldo.