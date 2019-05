Roma-Juventus, Bonucci e Kean non convocati: rientrano Emre Can e Dybala

Bonucci salta Roma-Juventus per precauzione, assenti anche Perin, Rugani, Khedira, Douglas Costa, Mandzukic e Kean. Bernardeschi squalificato.

Assenza dell'ultima ora per la che andrà a senza Leonardo Bonucci. Il difensore ha rimediato una contusione alla caviglia destra durante la rifinitura di sabato pomeriggio alla Continassa e non è stato convocato.

Una scelta precauzionale, secondo quanto riporta il sito ufficiale della Juventus, ma che comunque costringe Allegri a rivedere le sue idee sulla formazione da schierare nel posticipo della trentaseiesima giornata di .

Oltre a Bonucci infatti Allegri non può contare neppure su Rugani e dunque al centro della difesa insieme a Chiellini dovrebbe giocare uno tra Barzagli, alle sue ultime partite prima dell'addio al calcio, e Caceres.

Rientrano invece tra i convocati Alex Sandro, Bentancur, Emre Can e Dybala che avevano saltato il Derby contro il per infortunio. Assente Bernardeschi per squalifica, mentre Kean non ha superato la sindrome influenzale e resta a Torino.

Anche se stavo per rimetterci una caviglia i vincitori siamo noi!! 💪🏻💪🏻💪🏻🏁🏁🏁 #finoallafine pic.twitter.com/CcYSsMFVOo — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) May 11, 2019

Infine non figurano nell'elenco dei convocati per Roma-Juventus anche Perin, Khedira e Mandzukic (per loro stagione finita) e Douglas Costa.

La probabile formazione della Juventus

(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Caceres, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.