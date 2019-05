Roma-Juventus 2-0: Florenzi e Dzeko mantengono vive le speranze di Champions giallorosse

La Roma batte 2-0 la Juventus grazie ai goal di Florenzi e Dzeko. Giallorossi a -3 dall'Atalanta, a -1 dall'Inter e pari col Milan.

Ci pensano Florenzi e Dzeko. Questa, sostanzialmente, la morale dell'Olimpico. a imporre la propria identità per una frazione di gara, operaia e pragmatica nella ripresa. I giallorossi superano la Vecchia Signora e, pur senza brillare oltremisura, trovano un successo fondamentale. Menzione speciale per Mirante: decisivo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ranieri sceglie il modulo 4-3-3 con il tridente formato da Dzeko, Kluivert ed El Shaarawy. In mediana, spazio a Pellegrini, Zaniolo ed Nzonzi, che vince il ballottaggio della vigilia con Cristante. Dietro, Fazio e Manolas guidano il reparto difensivo con Florenzi e Kolarov a presidiare le corsie laterali.

Allegri, dopo il pareggio nel derby, torna a schierare Dybala dal primo minuto vista l’assenza dell’influenzato Kean. L’argentino agisce nel reparto offensivo con Ronaldo e Cuadrado. A centrocampo, vengono confermati Pjanic, Matuidi e Emre Can. In difesa, vista l’assenza di Bonucci per infortunio, il tecnico bianconero ripropone Caceres in coppia con Chiellini al centro della difesa con Spinazzola e De Sciglio nel ruolo di terzini.

La prima occasione della partita capita sul destro di Ronaldo, che spaventa la retroguardia giallorossa. Pochi minuti dopo, invece, è Cuadrado a fallire – da posizione favorevole – l'appuntamento con la gioia personale. Altro giro, sempre Mirante protagonista: questa volta sul mancino di Dybala. Roma di pura ripartenza, che centra la traversa con Pellegrini. Ed è sempre il mediano capitolino a impensierire Madama con una conclusione dalla distanza. La partita è bella, ritmo coinvolgente, e Dybala si scontra nuovamente con la bravura targata Mirante, che devia sul palo il sussulto della Joya.

Nella ripresa l'esultanza di Ronaldo impatta con il fuorigioco. Aumenta la stanchezza e la gara sfocia nella noia. Che, tuttavia, giunge al capolinea grazie al lampi di Florenz e Dzeko. Due colpi vitali per continuare a sperare nell'Europa, magari quella che conta.

I GOAL

79' FLORENZI 1-0 - Triangolazione perfetta di Dzeko e Florenzi al limite dell'area di rigore. Il bosniaco, dopo aver ricevuto il pallone dal terzino, lo serve in profondità di fronte a Szczesny. Il tuttofare azzurro, freddissimo, supera l'estremo difensore bianconero con un tocco sotto.

9 2' DZEKO 2-0 - Contropiede letale della Roma. Under, dopo una buona discesa centrale fino al limite dell'area di rigore, serve Dzeko a tu per tu con Szczesny: l'attaccante bosniaco non perdona.

IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 2-0

MARCATORI: 79' Florenzi, 92' Dzeko

ROMA (4-3-3) Mirante 7.5; Florenzi 7, Manolas 6.5, Fazio 6.5, Kolarov 6 ; Zaniolo 6, Nzonzi 6.5, Pellegrini 7 (67' Cristante 6); Kluivert 5 (78' Under 6.5.), El Shaarawy 7, Dzeko 6.5. Allenatore: Ranieri

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; De Sciglio 5.5 (85' Cancelo s.v.), Caceres 6, Chiellini 6, Spinazzola 6; Emre Can 6, Pjanic 6 (71' Bentancur 6), Matuidi 6 (84' Alex Sandro s.v.), Cuadrado 5, Ronaldo 6.5, Dybala 6. Allenatore: Allegri

Arbitro: Massa

Ammoniti: Dzeko, Emre Can, Zaniolo, Kolarov

Espulsi: nessuno