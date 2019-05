Anche Julio Baptista si ritira: "Grazie a tutti"

L'ex attaccante della Roma appende gli scarpini al chiodo a 37 anni: nell'ultima stagione ha giocato in Romania con il Cluj.

A pochi giorni dall'addio di Juan, un altro ex romanista ha deciso di dire addio al calcio. Il connazionale Julio Baptista, infatti, annuncia di voler appendere le scarpette al chiodo: a 37 anni La Bestia inizierà una nuova vita, restando nel mondo del calcio come allenatore.

Después de más de 20 años en la élite del fútbol es momento de dar un paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador. Comienzo una nueva vida, y quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño. Gracias a todos pic.twitter.com/SkQQPlOk8s — Júlio Baptista (@J_Baptista81) May 23, 2019

Attraverso twitter, Julio Baptista ha ringraziato tutti i tifosi e il mondo del calcio di cui ha fatto parte per due decenni, che l'hanno portato a vestire le maglie di , , , , San Paolo, Malaga, e per l'appunto Cluj.

Julio Baptista si ritira così vent'anni dopo l'inizio della sua avventura al San Paolo:

"Dopo più di venti anni nel calcio che conta è arrivato il momento di annunciare la fine della mia carriera da giocatore. Comincio una nuova vita e voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile un sogno. Grazie a tutti".

Alla Roma dal 2008 al 2011, Julio Baptista ha lottato per lo Scudetto con i giallorossi nell'anno del Triplete interista, sfiorando il titolo con i giallorossi: in non è riuscito a sollevare alcun trofeo, vincendo sopratutto col , viste le due Confederations Cup e le due Copa America in bacheca.

Baptista sta attualmente seguendo il corso per l'abilitazione da allenatore: l'obiettivo è quello di iniziare al più presto una carriera da tecnico in terra spagnola, dove ha militato per la maggior parte della sua carriera, in tre città diverse e conquistando la nel 2008.