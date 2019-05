Roma, Juan Jesus scherza sulla nuova maglia: "Me la fareste in cotone?"

Dopo aver rivelato di essere allergico al materiale della maglia da gioco, Juan Jesus fa una richiesta alla Nike: "Me la fareste in cotone?".

Nella mattinata di giovedì la ha pubblicato sui social le foto di quella che sarà la prossima nuova maglia per la stagione 2019/2020, il cui esordio è previsto già per domenica sera nell'ultima gara di campionato contro il che coinciderà con il saluto all'Olimpico di Daniele De Rossi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tra i dettagli particolari spicca il fulmine su colletto e maniche, un richiamo mitologico a Giove e alla costante di 'elettricità' che da sempre contraddistingue la squadra giallorossa.

Tra gli 'scontenti' figura però Juan Jesus: non per questioni estetiche, sia chiaro, ma a causa del materiale della casacca che gli provoca un'allergia alla pelle. In risposta al tweet della Roma, il centrale difensivo brasiliano ha fatto una richiesta all'azienda produttrice, la Nike.

@nikefutebol @OfficialASRoma @ASRoma_Brasil Per l’anno prossimo possiamo fare solo per me “ovviamente “ in cotone? OBRIGADO 💛❤️ — Juan Jesus (@JJesus_Official) 24 maggio 2019

"Per l’anno prossimo possiamo farla solo per me 'ovviamente' in cotone? Obrigado".

Ad aprile, infatti, Juan Jesus aveva parlato di questo problema in un botta e risposta su Twitter con un tifoso, rivelando di essere costretto a indossare una maglia di cotone sotto quella della squadra proprio per evitare il contatto dermico. Il che lo fa sembrare più grasso di quanto sia in realtà.