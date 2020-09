Roma, Juan Jesus non sarà più convocato: si spinge per la cessione

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', in un confronto tra la Roma e l'agente di Juan Jesus, i giallorossi hanno comunicato questa decisione.

Juan Jesus è sempre più lontano dalla . La società ha deciso da tempo di cedere il calciatore brasiliano, e adesso dopo l'acquisto di Kumbulla spera ancora di più di piazzarlo il prima possibile.

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', ieri c'è stato un confronto tra la Roma e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, in cui la società ha fatto chiaramente capire che il brasiliano non sarà più convocato e che sarebbe meglio ridurre le richieste sulle commissioni, in modo tale da agevolare un suo trasferimento altrove.

Il difensore brasiliano quindi, se non vorrà restare senza giocare, dovrà ridurre le richieste, insieme al suo agente, e provare a ripartire da una nuova squadra.

Altre squadre

Fino ad oggi il club che più ha provato a prendere Juan Jesus è il di Rolando Maran.