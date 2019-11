Roma, ad Istanbul è vietato sbagliare: Fonseca si affida a Zaniolo e Dzeko

La Roma vola ad Istanbul in cerca della prima vittoria europea in trasferta: vietato sbagliare per gli uomini di Fonseca, Zaniolo trascinatore.

Il quinto turno di porta la ad Istanbul ad affrontare i primi della classe nel Girone J: contro il Basaksehir gli uomini di Fonseca non possono più sbagliare, la qualificazione dei giallorossi passa inevitabilmente dalla trasferta in .

Per la Roma non ci sono più margini di errore e ad Istanbul si deve vincere, ma un orecchio al risultato che maturerà in ce lo avranno i giallorossi: il Gladbach, a cinque punti pari alla Roma, è chiamato all'ostica trasferta contro il Wolfsberger. La compagine guidata da Fonseca, però, non può fare affidamento sul risultato degli avversari e contro il Basaksehir deve vincere per avere il destino della qualificazione nelle proprie mani.

E allora il tecnico lusitano si affiderà ai giocatori che gli han dato più certezze fino a questo momento e il trascinatore dei giallorossi ha un nome e un cognome: Nicolò Zaniolo. Il centrocampista classe '99 ha partecipato in maniera attiva a sei goal nelle ultime sei partite della Roma, con quattro reti e due assist ed inoltre è attualmente il calciatore che è riuscito a fare il maggior numero di dribbling in Europa League e solo Messi ne ha totalizzati di più in Europa.

Servirà il miglior Zaniolo per invertire il trend negativo in cui è incappata la Roma: nelle ultime undici trasferte europee, infatti, i giallorossi sono riusciti a trovare solamente una vittoria e hanno subito sempre almeno un goal. L'ambizione di Fonseca, però, è alta e lo stato di forma della sua squadra è ottimo.

Per la trasferta turca il tecnico portoghese farà affidamento sulla coppia difensiva composta da Mancini e Smalling, che ha brillato nell'ultimo turno di , mentre a centrocampo rinnoverà la fiducia verso Diawara. Il ballottaggio più insistente è quello fra Under e Kluivert, con il turco che sembra essere favorito per una maglia da titolare.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal; Visca, Azubuike, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Lo. Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.