Roma-Istanbul Basaksehir dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Debutto in Europa League per la Roma di Paulo Fonseca, che ospita l'Istanbul Basaksehir all'Olimpico: dove seguire il match in tv e in streaming.

Inserita nel Gruppo J, la apre la propria stagione di allo Stadio Olimpico contro l', formazione turca fondata nel 1990 ma arrivata a giocare in Super Lig per la prima volta nell'annata calcistica 2007/2008.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Direttamente ai gironi di Europa League dopo l'estromissione del dalla coppa, la Roma di Fonseca vuole riprendere da dove ha lasciato in campionato, ovvero con una vittoria. I giallorossi dovranno però fare a meno di diversi giocatori. Uno su tutti Cenzig Under, ex proprio dell'Istanbul Basaksehir ma che questa sera non potrà essere della gara.

Per la Roma il cammino europeo nel corso di questa stagione è uno dei grandi obiettivi da perseguire fino in fondo. I capitolini dovranno però confrontarsi con un girone per nulla facile, vista la presenza anche di Monchengladbach e Wolfsberger nel Gruppo J.

Stesso discorso per l'Istanbul Basaksehir, deciso a togliersi diverse soddisfazioni in questa Europa League. Squadra imbottita di vecchie conoscenze della , i turchi sono arrivati ai gironi dopo essere stati sconfitti dall' nei preliminari di .

La formazione di Okan Buruk non è però partita bene in questo avvio di stagione, come dimostrano i soli quattro punti conquistati in quattro gare in Super Lig. Risultati deludenti che al momento pongono la squadra al quattordicesimo posto in campionato.

L'Istanbul Basaksehir resta però il club che negli ultimi tre anni è arrivato a un passo dalla conquista del campionato turco (due volte secondo e una terzo) e che per questo non può essere sottovalutato dalla Roma.

La squadra turca può infatti contare su giocatori di grande esperienza a livello europeo quali Robinho, Arda Turan, Clichy e Skrtel, passato al Basaksehir dopo l'improvviso addio all' a meno di un mese dal suo arrivo a Bergamo, dove con la Dea in questa stagione avrebbe dovuto disputare la Champions League.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Istanbul Basaksehir: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Istanbul Basaksehir

Roma-Istanbul Basaksehir Data: 19 settembre 2019

19 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky e TV8

Sky e TV8 Streaming: Sky Go e TV8.it

ORARIO ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR

Roma-Istanbul Basaksehir si giocherà allo Stadio Olimpico giovedì 19 settembre 2019 e avrà calcio d'inizio alle ore 21.00. A dirigere il match sarà l'arbitro spagnolo Javier Estrada.

Inserita nel Gruppo J, la gara verrà disputata in contemporanea con l'altra partita del girone tra Monchengladbach e Wolfsberger, le prossime avversarie che la Roma dovrà affrontare nel suo cammino europeo.

L'Europa League in è un'esclusiva Sky, avendo la pay tv acquistato i diritti della manifestazione anche per questa stagione. La diretta di Roma-Istanbul Basaksehir sarà quindi visibile ai canali SKY SPORT UNO (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (252 del satellite).

In occasione delle gare di Europa League, ogni settimana Sky decide di mostrare una partita in diretta e in chiaro su TV8. La scelta in questo primo turno è ricaduta proprio su Roma-Istanbul Basaksehir, che sarà dunque visibile per tutti sul canale 8 del digitale terrestre o 121 del satellite.

Roma-Istanbul Basaksehir sarà disponibile anche in diretta sulla piattaforma Sky Go. Tutti gli abbonati Sky che nel proprio abbonamento possiedono già questa opzione potranno dunque seguire il match su pc, smartphone e tablet attraverso l'app dedicata.

Tutti gli altri potranno invece seguire la gara in diretta streaming sul sito web ufficiale di TV8. In questo caso non servirà sottoscrivere alcun abbonamento, in quanto il servizio verrà offerto in maniera gratuita.

Fonseca dovrebbe attuare un mini-turnover: dentro Spinazzola, Diawara e Zaniolo dal 1', conferma per Kluivert. Pau Lopez preferito ancora a Mirante tra i pali, Dzeko inamovibile in attacco. Chance per Pastore probabilmente a partita in corso, mentre in difesa Juan Jesus insidia Mancini.

Okan Buruk si affiderà invece ai tanti talenti presenti in rosa, a partire dalla difesa. Qui gli attaccanti della Roma dovranno infatti fronteggiare l'ex e Clichy, mentre non sarà della partita l'ex e Atalanta - seppur per poche settimane - Skrtel.

A centrocampo spazio invece ad Arda Turan, in una linea di 3 trequartisti che agirà alle spalle dell'unica punta Crivelli, preferito a Demba Ba. A Topal e Tekdemir il compito di agire davanti alla difesa. A gara in corso l'Istanbul Basaksehir potrà poi contare anche su un'altra vecchia conoscenze della Serie A come l'ex Elia, mentre sono rimasti a casa Robinho, infortunato, e Inler, per scelta tecnica.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Junior Caiçara, Behic, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Mehmet Topal; Visca, Aleksic, Arda Turan; Crivelli.