Roma, intervento riuscito per Pellegrini: 2 mesi per recuperare

La Roma ha annunciato l'esito positivo dell'operazione di Lorenzo Pellegrini al quinto metatarso destro. In sessanta giorni dovrebbe recuperare.

La ha perso Lorenzo Pellegrini per una frattura al quinto metatarso destro, come vi abbiamo annunciato nella giornata di lunedì. Oggi il giocatore si è sottoposto all'operazione, che è perfettamente riuscita.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a sintesi della frattura del quinto metatarso destro. L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, è perfettamente riuscito ed è presumibile il recupero agonistico in 60 giorni".

Intervento riuscito. Recupero agonistico in 60 giorni.



Forza @LorePelle7! 💪 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2019

Lorenzo Pellegrini era sicuramente uno dei giocatori più in forma della Roma in questo avvio di stagione, tanto che aveva di fatto preso il posto da titolare di Nicolò Zaniolo, che adesso avrà campo aperto.

La Roma dalla giornata di oggi aspetta anche notizie da Mkhitaryan, che in mattinata è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami per controllare il problema all’inguine accusato nel match vinto contro il .

Fonseca spera almeno che non sia niente di grave per l'armeno, visto che già dovrà fare a meno di Pellegrini per circa due mesi.