Roma-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Inter

• Data: giovedì 4 dicembre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

L’Olimpico si scalda in vista del big match della 16esima giornata tra Roma e Inter. I giallorossi vengono dalla dolorosa sconfitta infrasettimanale contro il Bologna al Dall'Ara e cercano riscatto contro i nerazzurri per superare anche il tabù scontri diretti.

L'Inter invece viaggia ad un altro ritmo e grazie alla recente striscia di risultati positivi si è portata a soli due punti dalla vetta. Un successo nella capitale darebbe ancora più benzina alla macchina allestita da Simone Inzaghi.

Guarda Roma-Inter su DAZN. Attiva ora

Grande attesa per il faccia a faccia tra Mourinho e l’Inter, con lo Special One che ritrova per la prima volta da avversario i nerazzurri.

L’ultimo confronto tra giallorossi e Inter risale al 12 maggio 2021. In quell’occasione si imposero i nerazzurri per 3-1 con le reti di Vecino, Brozovic e Lukaku. Di Mkhitaryan il goal romanista. Tutto su Roma-Inter: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ROMA-INTER

Roma-Inter andrà in scena sabato 4 dicembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma: calcio d’inizio intorno alle ore 18:00.

DOVE VEDERE ROMA-INTER IN TV

La partita tra Roma e Inter sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L’alternativa è rappresentata dal collegamento sul sito di DAZN, cliccando sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.

ROMA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Venendo trasmessa da DAZN, la partita tra Roma e Inter potrà essere vista anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di Roma-Inter sarà di Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire gli aggiornamenti di Roma-Inter anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-INTER

Problemi di formazione non da poco per Mourinho, che contro il Bologna ha perso Abraham e Karsdorp per squalifica e probabilmente El Shaarawy per infortunio. Lo Special One dovrebbe tornare alla difesa a quattro, mandando di nuovo in campo da titolare Matias Vina. In attacco Shomurodov unico riferimento offensivo sostenuto da Zaniolo, Carles Perez e Mkhitaryan.

Qualche problema in difesa anche per Inzaghi, costretto ancora una volta a rinunciare a De Vrji. Dzeko ritrova l'Olimpico per la prima volta da ex giallorosso e insieme a Lautaro Martinez guida il reparto offensivo nerazzurro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.

L'articolo prosegue qui sotto

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.