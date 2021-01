Roma-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Grande sfida all'Olimpico dove la Roma ospita l'Inter nel lunch match: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il big-match della diciassettesima giornata di si gioca all'Olimpico, dove la Roma di Fonseca ospita l'Inter all'ora di pranzo. I giallorossi in caso di vittoria aggancerebbero proprio la squadra di Conte al secondo posto.

Segui Roma-Inter in diretta streaming su DAZN

I nerazzurri, dopo otto vittorie consecutive, sono caduti il giorno dell'Epifania sul campo della ma non hanno perso terreno dal capolista, sconfitto a sua volta in casa dalla .

Altre squadre

La Roma invece è reduce da tre successi consecutivi ma finora non è ancora riuscita a vincere un big match pareggiando con Juventus e Milan e incassando due pesanti sconfitte contro e .

Nella scorsa stagione le due squadre hanno pareggiato sia all'andata che al ritorno: 0-0 a 'San Siro', 2-2 all'Olimpico.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO ROMA-INTER

Roma-Inter, sfida valida per il 17° turno del campionato di Serie A, si giocherà domenica 10 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 12.30

La sfida che vedrà protagoniste Roma e Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN . Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’altra opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Roma-Inter sarà ovviamente visibile in su dispositivi come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).

Dopo il triplice fischio finale, saranno come di consueto disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi la sfida:. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Rispetto alla trasferta di , Fonseca dovrebbe rilanciare Veretout a centrocampo, Lorenzo Pellegrini e Dzeko in attacco. Confermata la difesa con Mancini, Smalling e Ibanez (favorito su Kumbulla) davanti a Pau Lopez. La buona notizia è il rientro in gruppo di Spinazzola, che dovrebbe rientrare sulla fascia sinistra a spese di Bruno Peres.

L'articolo prosegue qui sotto

Conte ritrova Lukaku che in attacco farà coppia con Lautaro Martinez, torna dunque in panchina Sanchez. A centrocampo possibile nuova occasione per Vidal al posto di Gagliardini insieme a Brozovic e Barella, confermati Hakimi e Young sugli esterni. Nessuna novità anche in difesa dove Skriniar, De Vrij e Bastoni agiranno davanti ad Handanovic, visto anche l'infortunio di D'Ambrosio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.