Roma, infortunio per Nzonzi: frattura alla quarta falange del piede

Il centrocampista della Roma si infortuna in allenamento: per lui una frattura alla quarta falange del piede sinistro.

Problemi in casa Roma, in un momento non facile a livello di infortuni. Nell'allenamento odierno, infatti, si è fatto male Steven Nzonzi. Una vera e propria batosta per Eusebio Di Francesco, con il francese che ormai è diventato un punto fisso dello scacchiere.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Steven Nzonzi ha accusato la frattura alla quarta falange del piede sinistro. Un guaio sicuramente non da poco, anche se nemmeno troppo serio, che potrebbe rendere indisponibile il francese per la ripresa del campionato, anche se bisognerà aspettare ulteriori valutazioni.

Sicuramente Nzonzi salterà però la partita di Coppa Italia contro l'Entella, che vedrà comunque un largo turnover da parte di Eusebio Di Francesco.

L'allenatore della Roma spera quantomeno di recuperare Daniele De Rossi, anche se forse il Capitano giallorosso avrà bisogno di qualche giorno in più per tornare a disposizione.