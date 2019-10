Roma, infortunio Cristante: per il momento nessuna operazione

Il centrocampista della Roma, Cristante, è stato visitato in Finlandia. Per ora niente intervento, si sottoporrà a terapia conservativa.

Quello che sta vivendo la non è certamente un periodo fortunato. La compagine giallorossa sta infatti facendo i conti con una lunghissima serie di infortuni che, per forza di cose, stanno condizionando il suo rendimento.

Nel corso dell’ultima partita di campionato pareggiata a Genova contro la , alla lista dei giocatori indisponibili si è unito anche Bryan Cristante, elemento essenziale per il centrocampo per il quale si profila uno stop piuttosto lungo.

Come comunicato dalla Roma nella giornata di lunedì, l’ex , e ha riportato il distacco del tendine dell’adduttore destro, ma servirà ancora del tempo per capire se dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico o meno.

Cristante nelle scorse ore è stato infatti visitato in Finlandia dal professor Sakari Orava e dopo il consulto si è deciso che per i prossimi dieci giorni dovrà seguire una specifica terapia conservativa che precederà un’ulteriore risonanza magnetica. Solo dopo questo breve percorso si stabilità in via definitiva se sarà necessario intervenire chirurgicamente o meno.

A Trigoria intanto, la Roma sta preparando il prossimo impegno di con il Monchengladbach e Under e Mkhitaryan hanno svolto solo parte del lavoro in campo. Solo palestra invece per Pellegrini, Zappacosta e Diawara.