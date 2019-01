Roma, infortunio Cengiz Under: quando torna e tempi di recupero

Ennesimo infortunio stagionale per la Roma, che deve fare a meno di una pedina fondamentale come Under.

E' stata la grande sorpresa della scorsa stagione, ora Cengiz Under sta provando ad entare nel gotha dei grandissimi d'Italia. Un po' discontinuo nelle ultime settimane, l'esterno d'attacco della Roma è finito k.o nella sfida contro il Torino. Costretto a saltare alcune gare giallorosse.

INFORTUNIO UNDER

Nella gara contro il Torino, Cengiz Under è stato costretto a uscire dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. Scatto sulla fascia e fitta alla coscia sinistra: l'ex Istanbul ha rimediato una lesione al retto femorale.

QUANDO TORNA E TEMPI DI RECUPERO CENGIZ

Under dovrebbe tornare a inizio-metà febbraio. Per ora il giocatore sta svolgendo ancora lavoro differenziato e il rientro in gruppo potrebbe essere più lontano del previsto.

QUALI GARE SALTA CENGIZ UNDER?

Under ha saltato la sfida che la Roma ha pareggiato contro l'Atalanta in quel di Bergamo, ma non potrà essere a disposizione di Di Francesco anche per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina e dunque per l'incontro di campionato che vedrà i giallorossi sfidare il Milan.

L'obiettivo della Roma è quello di avere a disposizione Cengiz Under per il Chievo, ma il giocatore difficilmente verrà rischiato contro i clivensi in vista dell'andata di Champions contro il Porto prevista qualche giorno dopo.