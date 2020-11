Roma, indizio sul futuro dai Friedkin: mascherine con il vecchio stemma

Dan e Ryan Friedkin conquistano ancora l'amore dei tifosi, anche per iniziative come questa: il vecchio stemma sulle loro mascherine.

Momento di grande entusiasmo in casa . Come se non bastasse il cammino in campionato della squadra di Fonseca e l'ultima vittoria contro il , i tifosi giallorossi hanno stabilito un grande feeling con la nuova proprietà, ovvero i Friedkin.

Sembra essere scattata la scintilla, cosa che con Pallotta invece non era praticamente mai successa. Come riportato da 'Il Messaggero', nella giornata di domenica c'è tato un gesto che i tifosi hanno apprezzato particolarmente.

Dan e Ryan Friedkin si sono presentati all'Olimpico con una mascherina speciale: è ben visibile infatti il vecchio stemma della Roma, con la Lupa e le lettere ASR. Uno stemma che i tifosi non hanno mai dimenticato e che vorrebbero al più presto,m al posto del nuovo.

Dopo una petizione a cui hanno partecipato 13.000 tifosi dovrebbe tornare sulle seconde maglie della prossima stagione. Intanto i Friedkin hanno chiaramente lanciato un messaggio, un indizio con quelle mascherine indossate...