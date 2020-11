Gazzetta dello Sport - Roma, incontro tra Friedkin e Totti: in ballo il futuro nel club

La nuova proprietà vuole riportare Francesco Totti alla Roma. Proposto un ruolo rappresentativo, l'ex capitano vuole essere più 'operante'.

Quello tra Francesco Totti e la è un rapporto destinato a tornare ad intrecciarsi in futuro, probabilmente in un futuro relativamente vicino. Già, perché secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe stato già un incontro tra l'ex capitano e la nuova proprietà.

Totti e i Friedkin si erano già incontrati a novembre dello scorso anno, quando i futuri proprietari della Roma vennero a Roma in anonimato per quasi una settimana. Adesso si sono nuovamente incontrati, prendendosi un caffé, poco prima che a Totti fosse rilevato il Covid-19 in queste ultime settimane.

A Totti, così, è stato offerto un ruolo rappresentativo, diciamo da bandiera istituzionale del club.

L'ex capitano giallorosso aveva lasciato la Roma però proprio per questo motivo: voleva avere più poteri decisionali. Totti vorrebbe il ruolo di direttore tecnico. E la nuova proprietà ha ascoltaot la contro-offerta .

Adesso si dovranno incontrare nuovamente, per avvicinare le due parti e le due volontà. Ma una cosa è certa: Totti vuole tornare alla Roma e i Friedkin vogliono riportare la 'romanità' nella Capitale.