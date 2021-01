Roma, incidente stradale per De Sanctis: operato e in terapia intensiva

Morgan De Sanctis, ds della Roma, vittima di un incidente stradale nella notte: l'ex portiere, operato, è in terapia intensiva ma fuori pericolo.

Ore di paura e apprensione per le condizioni di Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della , come riferito da 'Il Tempo', è stato vittima di un incidente stradale nella notte.

L'ex portiere, oggi nei quadri dirigenziali del club giallorosso, secondo il quotidiano capitolino in seguito al brutto accaduto è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Gemelli dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L'operazione si è resa necessaria per ridurre l'emorragia all'addome causata dall'incidente: De Sanctis è stato poi trasferito in terapia intensiva, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Il ds della Roma, 43 anni, dopo aver chiuso la carriera in col è tornato a Trigoria nel 2017, da dirigente facendo il paio con l'esperienza da calciatore vissuta dal 2013 al 2016.

Nel suo percorso tra i pali, De Sanctis ha vestito anche le maglie di , , , , e .