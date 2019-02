Roma, inaugurata la nuova sede: presenti anche Conte e la Raggi

I suoi uffici amministrativi sono operativi già da un paio di mesi, la presentazione ufficiale e in grande stile è avvenuta però nelle scorse ore. La Roma ha inaugurato la sua nuova sede sita in Viale Tolstoj .

Un evento importante, al quale hanno partecipato non solo tanti volti storici del club ed i vertici societari, ma anche personalità importanti come il sindaco di Roma Virginia Raggi ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte .

Ad accogliere tutti, l’obelisco dell’Eur illuminato di giallo rosso proprio in onore della squadra capitolina.

Tra coloro che hanno fatto gli onori di casa anche Francesco Totti ed il vicepresidente Mauro Baldissoni che ha presentato la nuova sede.

“Ringraziamo le istituzioni che hanno scelto di partecipare a questo evento per visitare la nostra nuova casa. Qui si svolgerà la gran parte delle nostre attività. Il centro sportivo Fulvio Bernardini resterà ovviamente la casa dove resterà la nostra squadra. Noi avevamo bisogno di maggiore spazio, cercavamo un posto diverso ed abbiamo trovato questo spazio che ci soddisfa perché ci consente di riportare Roma al centro della città. Siamo riusciti a rientrare nel tessuto connettivo di Roma e noi vogliamo essere sempre più parte della città”.

All’evento ha preso parte anche Virginia Raggi che si è complimentata con il club.

“E’ una serata importante, questo è un progetto imprenditoriale, un passo in avanti. Le istituzioni sono qui per sostenere chi riesce a portare avanti un progetto. A volte la burocrazia è lenta, l’obiettivo è quello di renderla più veloce per aiutare le imprese”.