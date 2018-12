Roma in confusione, Pallotta ironizza: "Non l'ho vista, ero dallo psichiatra"

La Roma perde anche in Champions League e Di Francesco si gioca tutto contro il Genoa. Pallotta pronto all'esonero. Intanto stop al ritiro.

Piove sul bagnato alla Roma, anzi nevica considerato il clima di Plzen dove i giallorossi non hanno trovato la vittoria scaccia-crisi rimediando anzi la settima sconfitta in 21 partite stagionali.

Una sconfitta indolore dato che la Roma era già qualificata agli ottavi di Champions League come seconda, ma che comunque certo non aiuta a rasserenare il clima intorno alla squadra.

Manolas e compagni infatti sono stati contestati dai 600 tifosi presenti subito dopo la partita, mentre Pallotta da Boston come riferisce 'Il Tempo' preferisce la strada dell'ironia: "Ero dallo psichiatra, non ho visto la partita".

In realtà il presidente della Roma è sempre più arrabbiato e sarebbe pronto ad esonerare Di Francesco ma aspetta il via libera di Monchi e Totti che continuano a difendere l'attuale tecnico. Anche perchè le eventuali alternative, da Paulo Sousa a Laurent Blanc, non convincono troppo.

Di Francesco dal canto suo sa di giocarsi la panchina della Roma già domenica contro il Genoa e intanto scarica i calciatori.

"Ho fatto valutazioni dei singoli e non ho avuto risposte che avrei voluto. Pastore e Schick? Da certi giocatori ci aspettiamo sempre la prestazione, così io farò le mie valutazioni in base a ciò che ho visto.

Evidentemente qualcuno non ha la capacità di tirare fuori nei momenti di difficoltà quelle che possono essere determinate cose. Ed è una cosa che non posso accettare.

Tutti ci mettiamo in discussione e molti discorsi verranno fatti in sede di mercato". Sempre che l'esonero non arrivi prima di gennaio...

Intanto la società, in accordo con Di Francesco, ha deciso di interrompere il ritiro che era iniziato subito dopo il deludente pareggio di Cagliari.