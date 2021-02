Roma in ansia: Smalling infortunato contro il Verona

Il difensore giallorosso è stato costretto ad uscire nel posticipo del ventesimo turno: al suo posto Kumbulla.

Recuperato Mkhitaryan, la Roma deve fare i conti con nuovo infortunio. Chris Smalling, infatti, è uscito a inizio gara, nel match del ventesimo turno di Serie A contro il Verona: dopo soli dodici minuti dall'avvio, al suo posto dentro Kumbulla.

In seguito ad un contrasto in difesa, Smalling ha subito un colpo per il quale non è riuscito a continuare. Dentro Kumbulla e infortunio al flessore sinistro da valutare nei prossimi giorni per l'ex giocatore del Manchester United, nuovamente alle prese con problemi fisici.

Titolarissimo di Fonseca, confermato alla Roma dopo il ritorno momentaneo di qualche settimana in Premier League, Smalling è un idolo dei titosi giallorossi ed imprescindibile del modulo capitolino al fianco di Mancini e Ibanez, le altre due prime scelte.

Il 31enne ha già saltato cinque gare in questa stagione di Serie A, le prime due per una distorsione, e dunque altre tre tra fine novembre e inizio dicembre a causa di un problema al ginocchio. Due pareggi e una sconfitta in campionato per la Roma senza Smalling.

La Roma e lo stesso giocatore non hanno corso rischi nel match contro il Verona, con la sostituzione immediata poco dopo il decimo minuto. Nonostante Kumbulla stia crescendo, per i capitolini Smalling rimane un giocatore imprescindibile, col vizio del goal e sopratutto, esperto.

Nel prossimo match di campionato tra l'altro la Roma se la vedrà con la Juventus: l'assenza di Smalling peserebbe notevolmente in una gara fondamentale in chiave Scudetto e Champions League. I tifosi giallorossi incrociano le dita.