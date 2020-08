Roma, in 35 convocati per il ritiro: Mirante, Pastore e Schick si aggregheranno più in là

Mirante è positivo al coronavirus, Pastore sta recuperando, Schick si allenerà con la Roma dopo le partite con la sua Nazionale.

A tre settimane dall'annata 2020/2021, parte l'avventura della . La squadra allenata da Fonseca, infatti, si ritroverà a Trigoria per effetturare i tamponi, per poi scendere in campo il giorno successivo per il primo allenamento in vista della che prenderà il via nel weekend del 19-20 settembre.

35 i giocatori convocati da Fonseca per il ritiro della Roma, ma tre di loro non saranno subito a disposizione del tecnico. Mirante è infatti risultato positivo al coronavirus e si aggregherà al gruppo solamente quando sarà guarito dal covid-19, mentre Pastore e Schick arriveranno più avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Pastore sta infatti recuperando dall'infortunio all'anca e tornerà in campo a fine settembre: si presenterà a Trigoria più avanti, così da completare l'ultima parte del recupero. Schick ha invece preso parte alla semifinale di Champions contro il e dopo un periodo di vacanza e gli impegni con la , tornerà a disposizione della Roma.

Altre squadre

Tra i convocati della Roma anche i giocatori appena rientrati dai prestiti, come Karsdorp, Florenzi e Coric. Per tutti e tre il futuro non sembra essere giallorosso e il calciomercato di settembre potrebbe portarli definitivamente via dalla capitale.

I convocati per il ritiro della Roma:

Mirko Antonucci

Pietro Boer

Devid Bouah

Riccardo Calafiori

Ante Coric

Bryan Cristante

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Roger Ibanez

Juan Jesus

Rick Karsdorp

Justin Kluivert

Aleksandar Kolarov

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Antonio Mirante

Henrikh Mkhitaryan

Robin Olsen

Javier Pastore

Lorenzo Pellegrini

Bruno Peres

Carles Perez

Diego Perotti

Alessio Riccardi

Pedro Rodriguez

Davide Santon

Patrik Schick

Moustapha Seck

Leonardo Spinazzola

Cengiz Under

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicolò Zaniolo