Roma, i convocati per la Sampdoria: presenti Dzeko e Perotti

Edin Dzeko e Diego Perotti tornano a disposizione per Sampdoria-Roma: il bosniaco è recuperato dopo l'operazione allo zigomo.

Arrivano finalmente buone notizie dall'infermeria della , fin troppo affollata in questa prima parte di stagione: mister Fonseca potrà contare su Edin Dzeko e Diego Perotti in vista della delicata trasferta sul campo della .

L'attaccante bosniaco è stato inserito nell'elenco dei convocati dell'allenatore giallorosso dopo aver recuperato dall'operazione allo zigomo. Smaltiti i problemi fisici anche per l'esterno argentino, che entra in lista per la prima volta in questa stagione.

A questo punto Dzeko potrebbe partire dal primo minuto sul terreno di Genova con una mascherina protettiva per il volto. Di seguito l'elenco completo dei convocati giallorossi:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert.