Roma-HJK 3-0: Dybala entra e cambia la partita, primi tre punti per i giallorossi

I giallorossi vincono nella ripresa grazie al goal dell'argentino e alle reti di Pellegrini e Belotti, al primo centro con la Roma.

"E alla fine arriva Paulo", e la risolve cambiando la partita: la Roma vince contro l'Helsinki nella ripresa, grazie anche all'impatto sulla sfida avuto dall'argentino.

Una decisione, quella di non puntare su di lui da titolare, che ci sta nell'ottima della gestione delle energie di José Mourinho: per i giallorossi gara in discesa al 15', quando Tenho atterra Belotti diretto in porta, venendo prima ammonito e poi espulso, su revisione del VAR.

Archiviato un primo tempo un po' bloccato dal punto di vista realizzativo, la Roma rientra dall'intervallo con un Dybala in più che sblocca al primo pallone toccato il match: da lì in poi tutto facile per i giallorossi, con un super Zaniolo che ispira le reti di Pellegrini e Belotti, al primo centro assoluto nella capitale. Prima vittoria, insomma, per la formazione di Mourinho in Europa League. Il cammino è ancora lungo.

LA FOTO

Getty

ROMA-HJK, I GOAL

ROMA-HJK 1-0, 47' DYBALA - Appena entrato, Dybala confeziona un mancino preciso all'angolino dopo un'ottima combinazione tra Spinazzola e Pellegrini.

ROMA-HJK 2-0, 49' PELLEGRINI - Zaniolo sfida tutta la difesa ripartendo sulla sinistra e mette al centro per Pellegrini che si ritrova la palla addosso e la spinge in rete.

ROMA-HJK 3-0, 68' BELOTTI - Situazione simile anche per il 3-0 giallorosso, con Zaniolo che dalla sinistra mette in mezzo: l'ex capitano del Torino conclude praticamente a porta libera.

ROMA-HJK, LA MOVIOLA

Petrescu impegnato al 15' quando va a rivedere al VAR un fallo di Tenho in posizione da ultimo uomo su Belotti: l'arbitro, che prima aveva estratto il cartellino giallo, corregge la decisione ed espelle il difensore.

ROMA-HJK, IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-HJK 3-0

MARCATORI: 47' Dybala, 49' Pellegrini, 68' Belotti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Ibanez 5.5 (46' Smalling 6), Vina 5 (46' Dybala 7); Matic 6.5, Cristante 6.5 (64' Camara 6); Spinazzola 7, Pellegrini 7 (69' Bove 6), Zaniolo 7 (75' Abraham sv); Belotti 7.

HJK HELSINKI (3-4-3): Hazard 5.5; Tenho 4, Hoskonen 5 (46' Arajuuri 5), Raitala 5; Browne 5, Lingman 4.5 (69' Boujellab 5), Vaananen 5, Hetemaj 4.5 (46' Halme 5); Hostikka sv (23' Peltola 5), Abubakari 6, Soiri 5.5 (66' Olusanya sv).

Arbitro: Petrescu

Ammoniti: Ibanez (R), Hetemaj (H), Cristante (R), Halme (R)

Espulsi: Tenho (H)