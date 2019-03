Roma, Gonalons vuole rimanere a Siviglia: "Il mio desiderio è restare qui"

Maxime Gonalons, di proprietà della Roma ma in prestito a Siviglia, ha espresso il desiderio di rimanere in Andalusia: "Voglio rimanere qui".

Maxime Gonalons è tornato e ora vuole conquistare . Il francese ex , arrivato in Andalusia in prestito dalla nell'estate scorsa, si è messo alle spalle gli infortuni e punta a diventare un intoccabile. Per mettersi alle spalle definitivamente l'anno incolore alla Roma e ripartire dal Pizjuan.

Lo ha confessato lo stesso giocatore ai microfoni di 'AS': la sua volontà è quella di rimanere a Siviglia. 8 presenze finora, tanti problemi (a fibula e caviglia) e un solo goal. Problemi fisici già dimenticati, ora la testa del francese è già sul futuro. E la volontà è chiara, ovvero non tornare in giallorosso, nonostante il Siviglia non abbia diritto di riscatto.

"Il mio desiderio è rimanere qui, ma sono sotto contratto con la Roma e non voglio che questo adesso focalizzi la mia attenzione. Voglio giocare più partite possibili, aiutare la squadra e poi si vedrà. Ma sì, mi sento bene qui e perché non continuare? Ci saranno le trattative, vedremo”.

Una spinta in più per rimanere a Siviglia è data anche dal ritorno di Monchi, il direttore sportivo che aveva portato il francese a Roma nell'estate del 2017. I due si sono ritrovati a Siviglia settimana scorsa.