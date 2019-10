Roma-Gladbach, il rigore è inesistente: Smalling colpisce di testa

La Roma viene bloccata sul pareggio nel finale dal Borussia M'Gladbach: 'colpa' di un rigore inesistente concesso dall'arbitro ai tedeschi.

La si è vista concedere un rigore contro, quasi allo scadere della partita contro il M'Gladbach, per un inesistente fallo di mano di Smalling. L'arbitro Callum è stato tratto in errore, visto che il difensore inglese ha colpito il pallone con la testa.

Thought a sick day laid in bed was going to turn into a £150 sick day only for the ref in Roma game to give a pen on Smalling for this? 🧐 pic.twitter.com/DroqZfujeB — Stuart Ballard (@stuartballard) October 24, 2019

Smalling va per colpire il pallone di testa, il braccio è largo ma il pallone non sbatte mai in quella zona del corpo. William Collum, il direttore di gara, ha decretato il rigore per i tedeschi, che poi hanno trasformato il tiro dal dischetto con Stindl.

I giocatori della Roma hanno protestato ovviamente a lungo, con l'arbitro che non ha ascoltato nessuno. Ricordiamo che il VAR al momento non è presente in .

Al fischio finale Paulo Fonseca ha allontanato i suoi giocatori dalla zona dell'arbitro, ma lo stesso portoghese ha poi voluto scambiare due parole con Callum. Tutto inutile: 1-1 e Roma beffata.