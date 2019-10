Roma-Gladbach, anche Beltrami all'Olimpico: è l'agente di Hallfredsson

L'agente di Emil Hallfredsson, Alessandro Beltrami, è presente all'Olimpico per la sfida tra Roma e Borussia Mönchengladbach.

La pensa al campo, ma anche al mercato - nonostante sia quasi novembre. I giallorossi sono in emergenza totale a centrocampo e potrebbero cercare anche tra gli svincolati un rimpiazzo provvisorio, in attesa dei rientri di Cristante, Diawara e Pellegrini.

Uno dei nomi piiù accostati ai giallorossi è quello di Emil Hallfredsson, esperto centrocampista islandese attualmente senza squadra dopo le brevi esperienze nella scorsa stagione con e .

Questa sera i giallorossi dovranno pensare al campo e alla sfida con il Gladbach, ma il pensiero sarà anche al mercato: in tribuna ci sarà infatti Alessandro Beltrami, agente di Hallfredsson, come riporta 'Romanews'.

Fonseca per la serata europea ha scelto di affiancare Mancini a Veretout, unico centrocampista rimasto in rosa. Ma l'indizio di mercato dell'agente in tribuna fa pensare che forse, tra poco, ci potrebbe essere un altro mediano a disposizione del tecnico portoghese.