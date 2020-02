Roma-Gent, giallorossi in cerca di riscatto: Fonseca punta su Carles Perez

La Roma cerca una reazione nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Gent: Mkhitaryan, Pellegrini e Perez dietro Dzeko.

La affronta il momento più delicato della sua stagione dopo le tre sconfitte consecutive in campionato: i giallorossi cercano il riscatto nell'andata dei sedicesimi di finale di contro il Gent.

La formazione belga ha chiuso il girone della prima fase al primo posto davantai al , mentre la squadra di Fonseca ha terminato al secondo posto alle spalle dei turchi dell' .

L'ultimo precedente in Europa risale alla stagione 2009/10, quando la Lupa riuscì a vincere con un 3-1 in casa e addirittura con un pesante 1-7 in . La Roma arriva all'appuntamento con una sola sconfitta nelle ultime 14 partite europee giocate all'Olimpico. Trend positivo anche per gli ospiti, imbattuti nelle ultime 10 con cinque vittorie e cinque pareggi.

Fonseca deve ancora fare i conti con i numerosi infortuni, ma può puntare sulla freschezza del neo arrivato Carles Perez, che affiancherà Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Cristante e Veretout confermati in mediana, mentre Mancini torna in difesa accanto a Smalling.

Il Gent si affida invece alla coppia David-Depoitre nel quadrato 4-4-2 di Thorup: Kums e Odjidja-Ofoe sulle corsie esterne, mentre Owusu e Bezus sono i due centrocampisti centrali.

Queste le probabili formazioni di Roma-Gent:

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus, Odjidja-Ofoe; J. David, Depoitre.